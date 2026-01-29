Введите ваш ник на сайте
  Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»

Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»

Сегодня, 18:18
4

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о жестких тренировочных сборах под руководством Валерия Газзаева.

– Его сборы – кошмар. Бегали три круга по 5 км – очень изнурительно, до боли в паху. Но я выдерживал. Семак меня хвалил – это подогревало.

Еще в бассейне были жесткие упражнения. Погружались на время, и кто выныривал, того Газзаев ногой давил – чтобы обратно в воду залез. Если совсем не можешь – штраф 100–200 долларов.

– Кто не выдерживал?

– Лайзанс, Шемберас не водяные были. А хорошо плавал Иржик – рычаги мощные у Ярошика были. Соломатин тоже справлялся. Крупнее икроножек, чем у Андрея, ни у кого не видел. Разве что у Роберто Карлоса.

  • Тлисову сейчас 43 года.
  • За ЦСКА он выступал с 2002 по 2004 год, а остаток карьеры провел в «Кубани».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тлисов Артур Газзаев Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1769700145
очень изнурительно, до боли в паху. =========== Так куда он бил всё таки?)) похоже не по голове
Ответить
Император Бомжей
1769700378
Не ногой, а лапой))
Ответить
