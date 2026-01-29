Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о жестких тренировочных сборах под руководством Валерия Газзаева.
– Его сборы – кошмар. Бегали три круга по 5 км – очень изнурительно, до боли в паху. Но я выдерживал. Семак меня хвалил – это подогревало.
Еще в бассейне были жесткие упражнения. Погружались на время, и кто выныривал, того Газзаев ногой давил – чтобы обратно в воду залез. Если совсем не можешь – штраф 100–200 долларов.
– Кто не выдерживал?
– Лайзанс, Шемберас не водяные были. А хорошо плавал Иржик – рычаги мощные у Ярошика были. Соломатин тоже справлялся. Крупнее икроножек, чем у Андрея, ни у кого не видел. Разве что у Роберто Карлоса.
- Тлисову сейчас 43 года.
- За ЦСКА он выступал с 2002 по 2004 год, а остаток карьеры провел в «Кубани».
Источник: Sport24