Экс-игрок ЦСКА – о тренировках Газзаева: «Кто выныривал из бассейна, того тренер ногой давил»

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о жестких тренировочных сборах под руководством Валерия Газзаева.

– Его сборы – кошмар. Бегали три круга по 5 км – очень изнурительно, до боли в паху. Но я выдерживал. Семак меня хвалил – это подогревало.

Еще в бассейне были жесткие упражнения. Погружались на время, и кто выныривал, того Газзаев ногой давил – чтобы обратно в воду залез. Если совсем не можешь – штраф 100–200 долларов.

– Кто не выдерживал?

– Лайзанс, Шемберас не водяные были. А хорошо плавал Иржик – рычаги мощные у Ярошика были. Соломатин тоже справлялся. Крупнее икроножек, чем у Андрея, ни у кого не видел. Разве что у Роберто Карлоса.