Семак сказал, поменяет ли исполнителей пенальти в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21‑го тура РПЛ со «Спартаком» высказался о возможной смене пенальтистов в команде
– Будете ли менять бьющего, если в игре со «Спартаком» будет пенальти в ворота соперника?
– Посмотрим, проанализируем ситуацию. До этого Андрей Мостовой много забил пенальти подряд, то же самое относится к Мантуану. Каждый игрок высокого уровня, не забивающий пенальти – это исключительный случай. Но и чтобы за карьеру игрок забил все 11‑метровые, такого практически не бывает. Что делать. Проанализируем, кто будет следующим.
- Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не забили пенальти в гостевой игре 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
- Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 14 марта и начнется в 16:00 мск.
