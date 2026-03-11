Семак сказал, поменяет ли исполнителей пенальти в «Зените»

11 марта, 13:20
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21‑го тура РПЛ со «Спартаком» высказался о возможной смене пенальтистов в команде

– Будете ли менять бьющего, если в игре со «Спартаком» будет пенальти в ворота соперника?

– Посмотрим, проанализируем ситуацию. До этого Андрей Мостовой много забил пенальти подряд, то же самое относится к Мантуану. Каждый игрок высокого уровня, не забивающий пенальти – это исключительный случай. Но и чтобы за карьеру игрок забил все 11‑метровые, такого практически не бывает. Что делать. Проанализируем, кто будет следующим.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Андрей Мантуан Густаво Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mladiс
1773226036
Надеюсь, они больше не будут специально бить мимо ворот)))
Ответить
Император 1
1773231644
Пора, хотя я бы их в состав, как минимум иногда, не ставил
Ответить
Дубина
1773235721
Значит уже будут точно! ЗПРФ! ПОЗОР.ПОМОЙКА..
Ответить
vvv123
1773239098
Сам же сказал игрокам не забивать. Кто же их накажет?
Ответить
Давид59
1773239707
Не сказал
Ответить
