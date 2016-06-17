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    Артур Тлисов

    Полузащитник
    Имя Артур
    Отчество Русланович
    Фамилия Тлисов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Черкесск
    Гражданство
    Воспитаник «Черноморец» (Новорос-к)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июня 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 72
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