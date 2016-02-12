«Ростов» получил запрет на регистрацию новых футболистов

На очередном заседании Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов.

Такое наказание желто-синие получили из-за задолженностей по зарплате перед нападающим команды Неманьей Николичем. Палата по разрешению споров РФС обязала ростовчан выплатить футболисту все долги, а также проценты за задержку и компенсировать расходы игрока на юриста. Запрет наложен на "Ростов" в качестве обеспечительной меры и будет снят после выполнения клубом всех обязательств перед форвардом.

Помимо этого палата по разрешению споров обязала "Кубань" в полном объеме выплатить полузащитнику команды Артуру Тлисову задолженность по заработной плате.

Также по итогам заседания было принято решение обязать "Рубин" оплатить стоимость услуг по реабилитации вратаря Александра Фильцова, проходившей в период с 17 по 29 августа 2015 года.