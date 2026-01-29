Экс-игрок ЦСКА – о деньгах: «Ничего нет – все забрали»

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о своем затруднительном финансовом положении.
– Чем сейчас зарабатываете? Пассивный доход, бизнес?
– Ничего нет. Все забрали.
– Кто забрал?
– Два раза женился. Потом в Сочи прогорел. Вложились с друзьями в недвижимость – 200 квадратов. Их прокуратура прихватила, чуть не посадили.
Первая жена мне говорила: «Все, Артур, футбол закончится – хана тебе».
– Оказалась права?
– Ну да. Пытаюсь сейчас крутиться – как дистрибьютор лечебных тренажеров от грыж. Пытаемся раскрутить бизнес.
- Тлисову сейчас 43 года.
- За ЦСКА он выступал с 2002 по 2004 год, а остаток карьеры провел в «Кубани».
Источник: Sport24