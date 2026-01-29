Экс-игрок ЦСКА – о деньгах: «Ничего нет – все забрали»

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о своем затруднительном финансовом положении.

– Чем сейчас зарабатываете? Пассивный доход, бизнес?

– Ничего нет. Все забрали.

– Кто забрал?

– Два раза женился. Потом в Сочи прогорел. Вложились с друзьями в недвижимость – 200 квадратов. Их прокуратура прихватила, чуть не посадили.

Первая жена мне говорила: «Все, Артур, футбол закончится – хана тебе».

– Оказалась права?

– Ну да. Пытаюсь сейчас крутиться – как дистрибьютор лечебных тренажеров от грыж. Пытаемся раскрутить бизнес.