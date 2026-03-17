Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»

Сегодня, 12:33
46

Пресс-служба РФС рассказала об обращениях клубов РПЛ в экспертно‑судейскую комиссию РФС по эпизодам матчей 21‑го тура РПЛ.

«Спартак» обратился по трем эпизодам: неудаление Вендела на 20‑й минуте матча за агрессивное поведение, невынесенная желтая карточка Александру Соболеву на 65‑й минуте за грубую игру и назначенный пенальти после видеопросмотра на 78‑й минуте.

КДК РФС и ЦСКА обратились по поводу вынесенной красной карточки Челестини за вход в техническую зону соперника для конфронтации на 90+7‑й минуте встречи, «Балтика» обратилась по двум эпизодам – неназначенный пенальти на 15‑й минуте и неудаление Энрике Кармо и Ивана Облякова за агрессивное поведение на 90+7‑й минуте

«Краснодар» обратился по поводу того, что главный арбитр встречи с «Сочи» (2:1) Андрей Прокопов не назначил пенальти в ворота сочинцев на 44‑й минуте.

Московское «Динамо» обратилось по двум эпизодам матча с «Ростовом» (1:0) – решение Яна Бобровского показать вторую желтую карточку Антонио Рубенсу за грубую игру на 44‑й минуте и отмененное взятие ворот Эль‑Мехди Маухуба из‑за фола в атаке на 75‑й минуте.

«Ростов» и КДК РФС обратились в ЭСК по удалению Виктора Мелехина после видеопросмотра на 15‑й минуте», – сказали в пресс‑службе РФС.

  • «Спартак» в субботу в Санкт‑Петербурге уступил «Зениту» со счетом 0:2, главным арбитром работал Сергей Карасев.
  • ЦСКА проиграл «Балтике» в Калининграде (0:1). В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Смолов назвал «дураком» футболиста «Спартака» 17
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Балтика Краснодар Ростов
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Прокс
1773741034
Всё клубы РПЛ обратились в ЭСК,чтобы с срактака сняли все очки в чемпионате и отправили в Пердив!!!!
Ответить
Бумбраш
1773741131
О почему зинка не обращается.ведь это срам российского футбола! Или их устраивает такой статус.шампиены карманные
Ответить
Lenin26
1773741519
Мясо как обычно визжит громче всех,игроки,руководство меняется,а менталитет нытиков остаётся,этому клубу не чего не поможет!
Ответить
ЯНикПоменял
1773741627
Самим не смешно?
Ответить
Свинолёт
1773741974
Вот дурочки! По воротам бить сначала научитесь, а потом кляузничайте. Ноль ударов за весь матч! Ахахахахахаха
Ответить
evgen64
1773743795
А поможет?
Ответить
Император 1
1773746671
А на своё липовое пенальти Краснодар жалобу не давал
Ответить
Спартач80
1773746729
Какой смысл? Прекрасно все понимали, что едем в поганое логово, где судейка будет заряжен. С игры надо было забивать.
Ответить
Cleaner
1773749161
Спартак опять КЛЯУЗНИЧАЕТ!!!...(((
Ответить
Айболид
1773753940
Ну это не новость .
Ответить
Главные новости
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
22:10
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
80
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
8
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
6
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
46
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 