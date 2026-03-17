«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»

Пресс-служба РФС рассказала об обращениях клубов РПЛ в экспертно‑судейскую комиссию РФС по эпизодам матчей 21‑го тура РПЛ.
«Спартак» обратился по трем эпизодам: неудаление Вендела на 20‑й минуте матча за агрессивное поведение, невынесенная желтая карточка Александру Соболеву на 65‑й минуте за грубую игру и назначенный пенальти после видеопросмотра на 78‑й минуте.
КДК РФС и ЦСКА обратились по поводу вынесенной красной карточки Челестини за вход в техническую зону соперника для конфронтации на 90+7‑й минуте встречи, «Балтика» обратилась по двум эпизодам – неназначенный пенальти на 15‑й минуте и неудаление Энрике Кармо и Ивана Облякова за агрессивное поведение на 90+7‑й минуте
«Краснодар» обратился по поводу того, что главный арбитр встречи с «Сочи» (2:1) Андрей Прокопов не назначил пенальти в ворота сочинцев на 44‑й минуте.
Московское «Динамо» обратилось по двум эпизодам матча с «Ростовом» (1:0) – решение Яна Бобровского показать вторую желтую карточку Антонио Рубенсу за грубую игру на 44‑й минуте и отмененное взятие ворот Эль‑Мехди Маухуба из‑за фола в атаке на 75‑й минуте.
«Ростов» и КДК РФС обратились в ЭСК по удалению Виктора Мелехина после видеопросмотра на 15‑й минуте», – сказали в пресс‑службе РФС.
- «Спартак» в субботу в Санкт‑Петербурге уступил «Зениту» со счетом 0:2, главным арбитром работал Сергей Карасев.
- ЦСКА проиграл «Балтике» в Калининграде (0:1). В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.