«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»

Пресс-служба РФС рассказала об обращениях клубов РПЛ в экспертно‑судейскую комиссию РФС по эпизодам матчей 21‑го тура РПЛ.

«Спартак» обратился по трем эпизодам: неудаление Вендела на 20‑й минуте матча за агрессивное поведение, невынесенная желтая карточка Александру Соболеву на 65‑й минуте за грубую игру и назначенный пенальти после видеопросмотра на 78‑й минуте.

КДК РФС и ЦСКА обратились по поводу вынесенной красной карточки Челестини за вход в техническую зону соперника для конфронтации на 90+7‑й минуте встречи, «Балтика» обратилась по двум эпизодам – неназначенный пенальти на 15‑й минуте и неудаление Энрике Кармо и Ивана Облякова за агрессивное поведение на 90+7‑й минуте

«Краснодар» обратился по поводу того, что главный арбитр встречи с «Сочи» (2:1) Андрей Прокопов не назначил пенальти в ворота сочинцев на 44‑й минуте.

Московское «Динамо» обратилось по двум эпизодам матча с «Ростовом» (1:0) – решение Яна Бобровского показать вторую желтую карточку Антонио Рубенсу за грубую игру на 44‑й минуте и отмененное взятие ворот Эль‑Мехди Маухуба из‑за фола в атаке на 75‑й минуте.

«Ростов» и КДК РФС обратились в ЭСК по удалению Виктора Мелехина после видеопросмотра на 15‑й минуте», – сказали в пресс‑службе РФС.