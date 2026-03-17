Флик сделал важное заявление о будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик озвучил свою позицию по поводу продления контракта с клубом.

Действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Барса» хочет заключить с ним договор до лета 2028-го.

Флик возглавил команду в 2024 году и уже выиграл с ней 4 трофея.

«Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей. Время еще есть.

Думаю, всем ясно, что мне нравится здесь работать, но еще мне нравится быть независимым.

Я не думаю о том, чтобы перейти куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует», – сказал Флик.