Флик сделал важное заявление о будущем в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик озвучил свою позицию по поводу продления контракта с клубом.
- Действующее соглашение немецкого специалиста рассчитано до 30 июня 2027 года.
- «Барса» хочет заключить с ним договор до лета 2028-го.
- Флик возглавил команду в 2024 году и уже выиграл с ней 4 трофея.
«Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей. Время еще есть.
Думаю, всем ясно, что мне нравится здесь работать, но еще мне нравится быть независимым.
Я не думаю о том, чтобы перейти куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует», – сказал Флик.
Источник: Marca