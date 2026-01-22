Экс-игрок ЦСКА рассказал о скандале с Газмановым на чемпионском банкете в 2003 году

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о ситуции с участием Олега Газманова на чемпионском банкете клуба в 2003 году.

«Кроме Грушевского и группы «Руки Вверх!», там выступал Газманов. А он же спартаковский. Наши как начали ему орать: «Мясо, мясо! Фу!» Газманов пытался что-то придумать, но не допел песню и ушел со сцены. Выбежал злой и жаловался Семаку, который вел тот вечер: «Это что за дикари?» – рассказал Тлисов.