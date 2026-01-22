Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок ЦСКА рассказал о скандале с Газмановым на чемпионском банкете в 2003 году

Вчера, 15:47
6

Бывший полузащитник ЦСКА Артур Тлисов рассказал о ситуции с участием Олега Газманова на чемпионском банкете клуба в 2003 году.

«Кроме Грушевского и группы «Руки Вверх!», там выступал Газманов. А он же спартаковский. Наши как начали ему орать: «Мясо, мясо! Фу!» Газманов пытался что-то придумать, но не допел песню и ушел со сцены. Выбежал злой и жаловался Семаку, который вел тот вечер: «Это что за дикари?» – рассказал Тлисов.

  • В сезоне-2003 ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России.
  • Тлисов играл за красно-синих в 2002–2004 годах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тлисов Артур
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769087001
Не красиво повели себя футболисты
Ответить
рылы
1769087676
так он же лошадиную песню поёт, про эскадрон. и на обложке альбома с конём стоит, я сейчас проверил. так что зря на него бочку катите. у хряков он работает под прикрытием)
Ответить
Fju-2
1769087739
Есаул, есаул, чтож ты бросил коня?
Ответить
лоист
1769091290
У Газманова даже песня есть Непобедимый ЦСКА и давно ли он мясным стал?
Ответить
andr45
1769094460
Таков уровень жителей, извините за выражан-с, «культурной» столицы))
Ответить
