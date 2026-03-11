Клуб РПЛ продал защитника чемпиону Беларуси

«МЛ Витебск» выкупил у «Акрона» защитника Никиту Баранка.
Ранее он выступал в клубе из Беларуси на правах аренды, но на время сборов этой зимой вернулся в команду РПЛ.
«После годичной аренды в Беларуси представители «МЛ Витебск» выражали заинтересованность в полноценном переходе Никиты на выгодных для нас условиях. Мы же хотели посмотреть на футболиста на зимних сборах, оценить его текущий уровень готовности.
Молодому игроку нужно играть и развиваться, в новой команде с учетом конкуренции в «Акроне» у него будет больше шансов проявить себя. У Никиты есть все качества для того, чтобы стать хорошим защитником», – сказал спортивный директор «Акрона» Алексей Буртовой.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 200 тысяч евро.
Баранок подписал с «МЛ Витебск» контракт сроком на 3 года.
- 21-летний беларус провел за «Акрон» 7 матчей в FONBET Кубке России летом и осенью 2024 года, сделал 1 ассист.
- В прошлом году Баранок провел в составе «МЛ Витебск» 28 матчей, забил 6 голов, сделал 2 ассиста. Он выиграл с командой чемпионат Беларуси.