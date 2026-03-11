Символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 20-го тура РПЛ.
Вратарь: Сергей Песьяков («Крылья Советов»).
Защитники: Николас Маричаль («Динамо»), Виктор Мелехин, Давид Семенчук (оба – «Ростов»).
Полузащитники: Лука Тичич («Пари НН»), Ильзат Ахметов («Крылья Советов»), Данил Пруцев («Локомотив»), Маркиньос («Спартак»), Назми Грипши («Рубин»).
Нападающие: Максим Болдырев («Акрон»), Чинеду Жоффри («Крылья Советов»).
Тренер: Ролан Гусев («Динамо»).
- В чемпионате России лидирует «Краснодар». На очко отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон.
- Ближайший тур начнется 13 марта. В Махачкале местное «Динамо» примет «Оренбург».
- Завершится сезон в мае.
Источник: «РБ Спорт»