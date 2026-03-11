Семак рассказал о повреждении Вендела перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21‑го тура МИР РПЛ со «Спартаком» высказался о состоянии полузащитника Вендела.

– Какое состояние у Вендела?

– Заменили его в связи с тем, что получил повреждение. Надеюсь, несерьезное. Пока работает индивидуально, но надеюсь сможет сыграть со «Спартаком».

– После возобновления сезона команда забивает не более одного гола за игру. Видите в этом проблему?

– «Балтика» девять мячей за весь чемпионат пропустила. Это ее сильные качества. «Рубину» Бердыева тоже было непросто забивать. То, что мы не забили… я бы понял, если бы мы не создали ни одного момента. У Энрике был момент, два пенальти не забили.

В этом туре мы лучшая команда по созданным моментам. У «Зенита» 10 голевых моментов за матч. Реализация подвела. Плюс оборона. Мы не обсуждаем результаты других клубов. В других матчах еще более сложные ситуации, в том числе с точки зрения судейства.

Интерес к нашей команде самый значимый. Много людей, которые против нас. Но как показал мой юбилей, есть много людей, которые поддерживают нашу команду. Да, переживаем за результаты, но это футбол.