Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак рассказал о повреждении Вендела перед матчем со «Спартаком»

Семак рассказал о повреждении Вендела перед матчем со «Спартаком»

11 марта, 15:37
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 21‑го тура МИР РПЛ со «Спартаком» высказался о состоянии полузащитника Вендела.

– Какое состояние у Вендела?

– Заменили его в связи с тем, что получил повреждение. Надеюсь, несерьезное. Пока работает индивидуально, но надеюсь сможет сыграть со «Спартаком».

– После возобновления сезона команда забивает не более одного гола за игру. Видите в этом проблему?

«Балтика» девять мячей за весь чемпионат пропустила. Это ее сильные качества. «Рубину» Бердыева тоже было непросто забивать. То, что мы не забили… я бы понял, если бы мы не создали ни одного момента. У Энрике был момент, два пенальти не забили.

В этом туре мы лучшая команда по созданным моментам. У «Зенита» 10 голевых моментов за матч. Реализация подвела. Плюс оборона. Мы не обсуждаем результаты других клубов. В других матчах еще более сложные ситуации, в том числе с точки зрения судейства.

Интерес к нашей команде самый значимый. Много людей, которые против нас. Но как показал мой юбилей, есть много людей, которые поддерживают нашу команду. Да, переживаем за результаты, но это футбол.

  • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет 14 марта и начнется в 16:00 мск.
  • Петербуржцы занимают в РПЛ 2-е место с 42 очками после 20 игр. Красно-белые идут 6-ми с 35 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1773233528
Не велика потеря, замена найдётся
Ответить
Красногвардейчик
1773233685
Тошно читать СЫмака....виноваты все кругом, игроки соперника, свои игроки, обстоятельства, судьи...но только не ОН-его величество гений тренерского цеха))
Ответить
slavа0508
1773234035
Ноет . ноет . вечно ноет . в Ростов бы его или в Сочи ...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773234692
звиздит как всегда... выйдет эта мартышка и будет постоянно падать при любом контакте и просить карманного свистуна при каждом падении назначить очередной "левый" пенальти - как впрочем и всегда...
Ответить
может
1773239950
Не нытики и звездуны, расскажите о своих успехах в футболе.
Ответить
Alex Flash
1773243763
Они и без Вендела рекорд побьют.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 