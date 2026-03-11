Челестини – о фоле Гонду: «Я бы тоже требовал красную»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 21‑го тура РПЛ с «Балтикой».
В среду ЦСКА провел открытую тренировку.
– Почему что‑то долго объясняли перед тренировкой?
– Мы, скорее, перед тренировкой вспоминали матч в воскресенье. Сказали, какие моменты надо учитывать в матче с «Балтикой».
Надо дать в матче с «Балтикой» интенсив, качество. Нам предстоит матч против лучшей защиты лиги. Очень сложно им забить. На стандартах они очень хорошо играют. Они просто играют, но это может принести результат.
– Есть ли шанс сократить дисквалификацию Лусиано?
– Ему решили показать красную, обратились к ВАР. Я бы тоже просто требовал красную, если бы был на месте другой команды. Хотя очевидно, что Лусиано пытался играть в мяч. Касаемо возможной отмены красной, не думаю, что здесь точно можно что‑то сделать. Была опасная игра, нога была поднята высоко.
- В матче 20-го тура РПЛ Гонду был удален за нарушение на защитнике «Динамо» Максиме Осипенко.
- ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку аргентинца.
- Красно-синие сыграют в гостях с «Балтикой» 14 марта. Начало матча в 20:30 мск.