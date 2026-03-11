Челестини – о фоле Гонду: «Я бы тоже требовал красную»

11 марта, 15:00
13

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 21‑го тура РПЛ с «Балтикой».

В среду ЦСКА провел открытую тренировку.

– Почему что‑то долго объясняли перед тренировкой?

– Мы, скорее, перед тренировкой вспоминали матч в воскресенье. Сказали, какие моменты надо учитывать в матче с «Балтикой».

Надо дать в матче с «Балтикой» интенсив, качество. Нам предстоит матч против лучшей защиты лиги. Очень сложно им забить. На стандартах они очень хорошо играют. Они просто играют, но это может принести результат.

– Есть ли шанс сократить дисквалификацию Лусиано?

– Ему решили показать красную, обратились к ВАР. Я бы тоже просто требовал красную, если бы был на месте другой команды. Хотя очевидно, что Лусиано пытался играть в мяч. Касаемо возможной отмены красной, не думаю, что здесь точно можно что‑то сделать. Была опасная игра, нога была поднята высоко.

  • В матче 20-го тура РПЛ Гонду был удален за нарушение на защитнике «Динамо» Максиме Осипенко.
  • ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку аргентинца.
  • Красно-синие сыграют в гостях с «Балтикой» 14 марта. Начало матча в 20:30 мск.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Гонду Лусиано Челестини Фабио
Комментарии (13)
Красногвардейчик
1773231122
Вот!!! Реально адекватный тренер!!! Хотя там не было не умысла не травмы, но формально судья прав, к тому же что касается ЦСКА, трактуют так однозначно не в пользу их
Spartak_forv@
1773231728
Все по делу
...уефан
1773232253
...пора вводить оранжевую карточку, вроде и не жёлтая, но и не красная, и удаление на 30 мин. Не знаю, пошутил ли я?)...
k611
1773236186
Объективная оценка
