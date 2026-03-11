Бубнов – об Осипенко в моменте с Гонду: «Обкакался, блин, от стыда»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов разобрал момент с удалением нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

Форварда красно-синих получил красную карточку за то, что в борьбе за мяч попал ногой в плечо защитника бело-голубых Максима Осипенко.

«Оба не видят друг друга. Он [Гонду] прямой ногой тянулся, потому что мяч далеко был. И когда он увидел его [Осипенко], он согнул ногу. Этот идeт, видит, что нога есть, и он сам на эту ногу натыкается. Понимаешь? Причeм обрати внимание, как натыкается. Он не в открытую идeт. Обычно на такие мячи идут, когда вверху головой играют – [расставив] руки в стороны, а он их убирает. Обкакался, блин. От стыда.

И смотри, куда он его бьeт. В руку! В плечо? Нет. Лусиано потом показывал, что в руку попал. Он падает, орeт, я даже слышал на трансляции, как он орал, блин. И хватается за плечо. Где там плечо? Там плеча и близко не было», – сказал Бубнов.