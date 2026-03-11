  • Бубнов – об Осипенко в моменте с Гонду: «Обкакался, блин, от стыда»

Бубнов – об Осипенко в моменте с Гонду: «Обкакался, блин, от стыда»

11 марта, 16:38
3

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов разобрал момент с удалением нападающего ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4).

Форварда красно-синих получил красную карточку за то, что в борьбе за мяч попал ногой в плечо защитника бело-голубых Максима Осипенко.

«Оба не видят друг друга. Он [Гонду] прямой ногой тянулся, потому что мяч далеко был. И когда он увидел его [Осипенко], он согнул ногу. Этот идeт, видит, что нога есть, и он сам на эту ногу натыкается. Понимаешь? Причeм обрати внимание, как натыкается. Он не в открытую идeт. Обычно на такие мячи идут, когда вверху головой играют – [расставив] руки в стороны, а он их убирает. Обкакался, блин. От стыда.

И смотри, куда он его бьeт. В руку! В плечо? Нет. Лусиано потом показывал, что в руку попал. Он падает, орeт, я даже слышал на трансляции, как он орал, блин. И хватается за плечо. Где там плечо? Там плеча и близко не было», – сказал Бубнов.

  • ЦСКА попросил КДК отменить красную карточку Гонду.
  • Красно-синие сыграют в гостях с «Балтикой» 14 марта. Начало матча в 20:30 мск.

Вердикт ЭСК РФС по удалению Гонду в дерби ЦСКА – «Динамо» 3
Быстров высказался об игре Джонов за «Зенит» 2
Челестини – о фоле Гонду: «Я бы тоже требовал красную» 13
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Осипенко Максим Гонду Лусиано Бубнов Александр
Комментарии (3)
Номэд
Номэд
Сейчас такие футболисты, как бабы! В бом.жатнике так вообще актрисы южноамериканские. зпрф!
Мортус
Мортус
Надо было, чтобы аргентинец Осипу щёку порвал и глаз левый высадил. Вот тогда было бы как надо. Красную там и всё такое. Ну и извинился бы. Было бы хотя бы за что. А так. Хрень какая та.
crf57
crf57
БУБНОВ! Это,дятел,всё время "обкакиваешься",Бездарность.что в футболе ,что в комментариях.НЕдоумок!
