Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери охарактеризовал капитана «Акрона» Артема Дзюбу.
Они пересекались в «Спартаке» в 2012 году.
– Осталась ли у вас обида на Артема Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?
– Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком.
- Дзюба выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах (с перерывами на аренды).
- Эмери возглавлял команду с июля по ноябрь 2012 года.
- После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) в дерби Дзюба произнeс фразу «пусть говорит наш тренеришка», ставшую одной из самых известных цитат в российском футболе.
- Эмери после ухода из «Спартака» тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал», а с осени 2022-го работает в «Астон Вилле».
