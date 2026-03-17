Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»

Сегодня, 14:45
15

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери охарактеризовал капитана «Акрона» Артема Дзюбу.

Они пересекались в «Спартаке» в 2012 году.

– Осталась ли у вас обида на Артема Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?

– Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком.

  • Дзюба выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах (с перерывами на аренды).
  • Эмери возглавлял команду с июля по ноябрь 2012 года.
  • После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) в дерби Дзюба произнeс фразу «пусть говорит наш тренеришка», ставшую одной из самых известных цитат в российском футболе.
  • Эмери после ухода из «Спартака» тренировал «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал», а с осени 2022-го работает в «Астон Вилле».

Источник: Sport24
Император Бомжей
1773748005
Дзюба никогда так не был близко к АПЛ))) Хоть где то его язык пригодился, вспомнили нем
алдан2014
1773748570
Почему то я думаю,что Эмери не помнит дзюбу. Просто как воспитанный человек ответил. Да и Артемке приятно
Cleaner
1773748991
Эмери высказался о Дзюбе: - ИГРОЧИШКА...)
Winner777
1773749135
Посмотреть бы на журналиста, который задал этот вопрос Эмери ))) Явно же это был не англичанин...
Semenycch
1773750286
Мда, талантливый тренер, так еще и дипломат!
Юбиляр
1773752071
"Да он парень не плохой, только ссытся и кривой"! Гыгыгы
Everest13
1773752843
Емери каждый год про Дзюбу спрашивают? Че то какое то дежавю получается, или копируют одни и те же новости
ПалкоВводецъ007
1773754102
Каждый тренер, попав в свинарню становится физруком. Гыгыгы
Max-Min-vkontakte
1773754435
Эмери свой след в футболе точно оставит, а Дзюба только наследит..
raritet
1773755226
А какого ответа ждали от высокообразованного человека и прекрасного аналитика? Не стоит ставить такое рядом.
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
46
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
