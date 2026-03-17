Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»

Футбольный агент Теймураз Лепсая высказался о значимости для «Краснодара» нападающего Джона Кордобы.

«Уровень его реализации – это не новость. Это знали все, и мы это знаем давным-давно. Но то влияние на игру, которое он производит, нивелирует все эти огрехи.

Потому что «Краснодар» без Кордобы – это слесарь без четырeх пальцев. Это просто другая команда.

Поэтому он может какой-то простой мяч не забить, но он [также] может из ничего создать такой момент, который никто больше в этой лиге создать не может», – заявил Лепсая.