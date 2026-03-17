Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации, возникшей в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).
– Вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев – Челестини.
– Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?
– То есть допускаете такое, можно так делать?
– Ну, что значит можно? Ну, наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла.
Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.
– Все средства хороши?
– Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, кого-то убивать и прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Ну, это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого.
- В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.