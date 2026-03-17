Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации, возникшей в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

– Вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев – Челестини.

– Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?

– То есть допускаете такое, можно так делать?

– Ну, что значит можно? Ну, наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла.

Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.

– Все средства хороши?

– Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, кого-то убивать и прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Ну, это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого.