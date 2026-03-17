Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА

Сегодня, 12:53
15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации, возникшей в концовке матча 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

– Вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев – Челестини.

– Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?

– То есть допускаете такое, можно так делать?

– Ну, что значит можно? Ну, наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла.

Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.

– Все средства хороши?

– Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, кого-то убивать и прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Ну, это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого.

  • В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
  • Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

Еще по теме:
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА 4
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева 6
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Балтика Карпин Валерий Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (15)
Бумбраш
1773741750
-Талалайка бадло? -Ну и чё -Челестини быдло? -Ну и чё Это футбол,играйте ,ну и ниче...вот вам и вью.некер Валеру отвлекать
bset
1773742159
Приходит как-то Карпин домой к жене: - Дорогой, скоро ужин. Ты что-то хочешь? - Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?
NewLife
1773742918
Бздиловатое мурло.
Просто-333
1773743261
Чем то речи Карпина и Трампа позожи. В обоих случаях фиг поймешь, что говорят.
Чилим.
1773743465
А что он может сказать? У самого мат на мате в раздевалке.
evgevg13
1773743593
Хорошо не сказал:Талалаев-а это кто?
ilich55
1773749192
Очередной выкидыш в стиле пуделя. Кто свидетель? Я свидетель, а что случилось?
АЛЕКС 58
1773751666
Нашли у кого спрашивать.
sochi-2013
1773753763
Дебил берет интервью у алекситимика.
mab1011
1773764859
Нашли у кого спросить. Валера на вопрос: "Сколько будет 2х2?"уйдет в такие дебри, что ни один математик не разгребет.
Главные новости
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
22:10
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
80
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
8
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
6
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
46
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
