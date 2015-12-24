Тлисов покинет «Кубань»

Полузащитник «Кубани» Артур Тлисов не сумел договориться с клубом о продлении контракта и покинет краснодарцев после 31 декабря 2015 года, когда истечет срок его действующего соглашения. Об этом сказано в заявлении клуба.

«Руководство футбольного клуба «Кубань» и полузащитник желто-зеленых Артур Тлисов не смогли прийти к соглашению по поводу нового контракта игрока. Срок действующего договора 33-летнего футболиста, являющегося рекордсменом клуба по количеству проведенных в чемпионате России матчей, истекает 31 декабря», – говорится в заявлении «Кубани».