Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче с Мали.
«Безусловно, национальная сборная должна иметь спарринг партнеров. РФС делает все возможное, чтобы соперники были достойного уровня.
У сборной Мали достаточно высокий рейтинг и состав футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Посмотрим, насколько сильная эта сборная.
В нынешних изоляционных условиях это достаточно крепкий соперник для нашей национальной команды», – заявил Газзаев.
- Сборная России почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: «Спорт-Экспресс»