Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче с Мали.

«Безусловно, национальная сборная должна иметь спарринг партнеров. РФС делает все возможное, чтобы соперники были достойного уровня.

У сборной Мали достаточно высокий рейтинг и состав футболистов, выступающих в европейских чемпионатах. Посмотрим, насколько сильная эта сборная.

В нынешних изоляционных условиях это достаточно крепкий соперник для нашей национальной команды», – заявил Газзаев.