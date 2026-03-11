Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – о критике Тикнизяна в адрес Галактионова: «Хватит терпеть – терпилой нельзя быть»

Дзюба – о критике Тикнизяна в адрес Галактионова: «Хватит терпеть – терпилой нельзя быть»

11 марта, 12:27
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, ранее выступавший за «Локомотив», высказался о критике в адрес Михаила Галактионова со стороны Наира Тикнизяна.

– Что думаешь об интервью Тикнизяна?

– Отрывками смотрел интервью. Хватит терпеть – терпилой нельзя быть. Наир давно кричал, что все это скажет. Знаю, что над ним многие наши общие знакомые подшучивали. Я всегда ему говорил, что надо вещи называть своими именами.

Еще со времен «Спартака» говорил, когда многие уходят и заявляют: да я сейчас такое интервью дам, да я все скажу. И ни разу никто ничего не сказал. Вы бы слышали, как они на кухне разговаривают все. А потом ты слушаешь людей, что они говорят на публике: все такие хорошие, такие замечательные. От этого прям тошнит.

Себя не оправдываю, тоже могу что-нибудь ляпнуть, иногда думаю, зачем это сказал. Но по мне лучше сказать так, как думаю, чем сидеть подлизываться к кому-то, обманывать кого-то, говорить, чтобы быть правильным и хорошим. По мне, самое ужасное – быть ненастоящим. Сейчас очень много таких – как надо сказать «для болельщиков». То есть прямо фу!

  • Ранее Тикнизян, ушедший из «Локомотива» в «Црвену Звезду», сказал о главном тренере «Локомотива»: «Когда его публично называют трусом, он говорит: «Извини, я что-то сделал не так». А про меня – я ему карьеру сделал, он неблагодарный. Где его мужское начало?»
  • Галактионова ранее критиковал после ухода «Локомотива» и Дзюба.

Еще по теме:
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Црвена Звезда Акрон Дзюба Артем Тикнизян Наир Галактионов Михаил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1773223727
Вопрос в другом, что ж вы молчали когда играли в Локомотиве?!!! Если бы высказались тогда, тогда бы были мужиками, а так обыкновенные ТРУСЫ
Ответить
Цугундeр
1773224878
Пчела- матка пакости наставляет своих пчелёнышей.. Целый улей развели, остаётся Баринову свихнуться и разжужжаться.
Ответить
...уефан
1773225888
...Дзюба - homo insipiens didacticus...
Ответить
Бумбраш
1773240150
Какой зюпа настоящий вся страна видела в видеоролике..гнилой игрочишка с завышенным самомнением
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 