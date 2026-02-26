В РФС отреагировали на возбуждение дел в отношении 9 футбольных судей

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий по уголовным делам, возбужденным МВД в отношении футбольных арбитров.

Расследуются факты получения судьями незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей.

Фигурантами дел стали 9 российских рефери. Полный список можно посмотреть здесь.

Им грозит до 7 лет тюремного заключения.

«РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, – это вопрос доверия к честности футбола.

Если по итогам проверки следственных органов исключенные арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», – сказал Каманцев.