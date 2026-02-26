МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров

Следственный департамент МВД РФ расследует факты получения судьями незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей.
Возбуждены дела по ч. 4 ст. 184 УК – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
Фигурантами стали девять арбитров, работавших в РПЛ и PARI Первой лиге:
- Егор Егоров
- Иван Сараев
- Владислав Целовальников
- Юрий Карпов
- Максима Перезва
- Герман Коваленко
- Кирилл Силантьев
- Олег Соколов
- Игорь Захаров.
Если суд признает их виновными, футбольным рефери будет грозить до семи лет тюремного заключения.
Источник: «РБК Спорт»