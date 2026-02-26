Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров

МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров

Сегодня, 21:00
9

Следственный департамент МВД РФ расследует факты получения судьями незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей.

Возбуждены дела по ч. 4 ст. 184 УК – оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Фигурантами стали девять арбитров, работавших в РПЛ и PARI Первой лиге:

Если суд признает их виновными, футбольным рефери будет грозить до семи лет тюремного заключения.

Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Соколов Олег Перезва Максим Силантьев Кирилл Сараев Иван Карпов Юрий Егоров Егор Целовальников Владислав Коваленко Герман Захаров Игорь
Skull_Boy
1772129113
А где шушера от ЗПРФ Левников, Казарцев, Бобровский, Абросимов, Безбородов и Лапочкин
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772129687
УУУУ, ВОРЮГИ! В ТУРМУ ИХ В ТУРМУ!
Ответить
Semenycch
1772129942
Нужно выжигать футбольную скверну калёным железом!
Ответить
Император 1
1772130164
Бедный Краснодар
Ответить
U+1F596
1772130721
Ну вот, еще 9 добровольцев на сво. Будут за деревню Кондратьевку с Натой воевать.Гы гы
Ответить
vvv123
1772131003
Егоров и сейчас комментарии дает, как судить надо, и сыночка научил этому доходному делу!
Ответить
