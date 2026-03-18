Адвокат Смолова объяснила, почему футболист избежит тюремного заключения

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, отреагировала на обвинительный акт от Прокуратуры города Москвы.

Футболист обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Утром 28 мая 2025 года он подрался в «Кофемании».

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Сторона защиты Федора подаст ходатайство в суд об освобождении от уголовной ответственности и назначении вместо этого судебного штрафа, для этого есть все законные основания», – сообщила Кнутова.