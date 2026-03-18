Адвокат Смолова объяснила, почему футболист избежит тюремного заключения

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, отреагировала на обвинительный акт от Прокуратуры города Москвы.
- Футболист обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
- Утром 28 мая 2025 года он подрался в «Кофемании».
- Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Сторона защиты Федора подаст ходатайство в суд об освобождении от уголовной ответственности и назначении вместо этого судебного штрафа, для этого есть все законные основания», – сообщила Кнутова.
- Сообщалось, что Смолову грозит до трех лет лишения свободы.
- В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
- Спортсмена шантажировали, требуя несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова