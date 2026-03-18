Европейская сборная готова сыграть с Россией: «Для нас это не проблема»

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу сообщил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.
«У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне.
В остальные окна матч со сборной России в этом году будет невозможен, надо смотреть возможность в следующем году.
Для нас не проблема сыграть с Россией. В нашей стране проживает много россиян, поэтому мы открыты к матчу с российской командой.
Если российская сторона заинтересована в этом, то мы обсудим такую возможность. Надо согласовать этот матч официально с ФИФА», – сказал Прокопиу.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- В марте будут матчи с Никарагуа и Мали. Они состоятся 27 и 31 марта в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
