Европейская сборная готова сыграть с Россией: «Для нас это не проблема»

Директор по международным связям Федерации футбола Кипра Адонис Прокопиу сообщил о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

«У нас есть один запланированный соперник на июнь, мы ждем подтверждения от второй сборной. Если не сумеем с ними договориться, то будет свободная дата для игры со сборной России в июне.

В остальные окна матч со сборной России в этом году будет невозможен, надо смотреть возможность в следующем году.

Для нас не проблема сыграть с Россией. В нашей стране проживает много россиян, поэтому мы открыты к матчу с российской командой.

Если российская сторона заинтересована в этом, то мы обсудим такую возможность. Надо согласовать этот матч официально с ФИФА», – сказал Прокопиу.