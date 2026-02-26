Введите ваш ник на сайте
Хлусевич раскрыл, кто убедил его перейти в «Ахмат»

Сегодня, 20:30

Новичок «Ахмата» Даниил Хлусевич ответил на вопросы о трансфере в грозненский клуб из «Спартака»

  • Это аренда до конца сезона-2025/26.
  • Рыночная стоимость Хлусевича – 2,8 миллиона евро.
  • В составе «Спартака» он провел 109 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.

– Это очень хороший клуб, в котором хочется показать себя, доказать самому себе и, в первую очередь, помочь команде в этом сезоне.

– Была ли определяющей фигура главного тренера Станислава Черчесова?

– Мы созванивались, общались перед моим переходом по разным футбольным и даже бытовым моментам, не связанными с игрой.

Очень душевно поговорили со Станиславом Саламовичем. Я услышал намерения главного тренера – и мой выбор в итоге и сложился в пользу «Ахмата».

– Советовался ли по поводу возможного перехода со знакомыми спартаковцами, игравшими ранее в «Ахмате»?

- Сильно ни с кем не обсуждал это предложение, потому что ключевое решение всегда остаeтся за мной.

К тому же перед переходом у каждого бывают свои личные цели и задачи. У меня были свои цели, переходя в «Ахмат», и отталкивался, соответственно, я от себя.

– И на что ты рассчитываешь в этом отрезке сезона в «Ахмате»?

– Хочу получить максимальное количество игрового времени, показать себя и, конечно же, помочь клубу достичь поставленных перед ним задач.

У нас впереди очень хорошие соперники на старте второй части чемпионата. Это будут интересные матчи, своего рода проверкой для нашей команды.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Хлусевич Даниил Черчесов Станислав
