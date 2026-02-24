Введите ваш ник на сайте
В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова

Сегодня, 17:46
4

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объяснил, почему команда не подписала защитника Даниила Хлусевича, полузащитника Максима Петрова и вингера Ивана Олейникова.

– Почему не удалось осуществить трансфер Ивана Олейникова?

– Мы не договорились. Возможно, к этой кандидатуре вернемся позднее.

– А Максим Петров?

– То же самое, что и с Иваном Олейниковым. Не договорились по финансам.

– Как «Локомотив» определяет, что готов платить за игрока?

– Каждый случай индивидуален. Помимо суммы трансфера есть зарплата, подписной бонус, агентские выплаты. Если все вместе нас устраивает, мы готовы платить. Если не складывается – не договариваемся.

– В СМИ писали, что у вас была возможность подписать Даниила Хлусевича. Это так?

– Хорошая кандидатура, нас все устраивало. Но опять-таки – не договорились. Сначала обсуждали одни финансовые условия, в конце [переговоров] они стали другими, поэтому не получилось завершить трансфер.

  • 24-летни Хлусевич перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах аренды, 27-летний Олейников остался в «Крыльях Советов», а 25-летний Петров – в «Балтике».
  • В зимнее трансферное окно в «Локомотив» перешел только полузащитник Лукас Вера на правах свободного агента. Также клуб дозаявил полузащитников Вадима Арутюняна и Михаила Щетинина, форварда Дмитрия Радиковского, вернувшихся из аренды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Крылья Советов Ахмат Локомотив Спартак Ульянов Дмитрий Олейников Иван Хлусевич Даниил Петров Максим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1771945422
Началось.. на РЖД) "— Вы белье брать будете? — Сколько стоит? — Рубль. Чистое - два. Сухое - три. — Мы прогрессию поняли, что в конце? — С пододеяльником."
Ответить
FWSPM
1771947405
вобщем ясно денег нет у проводниц...пруцева в лучшем случае снова в аренду
Ответить
Император 1
1771947452
С Хлусевичем по финансам не смогли договориться, странно
Ответить
Умнюша
1771950284
Сдыно за лохов со сырдыхом поганым, ой как стыдно!!!
Ответить
  • Читайте нас: 