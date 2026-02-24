В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объяснил, почему команда не подписала защитника Даниила Хлусевича, полузащитника Максима Петрова и вингера Ивана Олейникова.
– Почему не удалось осуществить трансфер Ивана Олейникова?
– Мы не договорились. Возможно, к этой кандидатуре вернемся позднее.
– А Максим Петров?
– То же самое, что и с Иваном Олейниковым. Не договорились по финансам.
– Как «Локомотив» определяет, что готов платить за игрока?
– Каждый случай индивидуален. Помимо суммы трансфера есть зарплата, подписной бонус, агентские выплаты. Если все вместе нас устраивает, мы готовы платить. Если не складывается – не договариваемся.
– В СМИ писали, что у вас была возможность подписать Даниила Хлусевича. Это так?
– Хорошая кандидатура, нас все устраивало. Но опять-таки – не договорились. Сначала обсуждали одни финансовые условия, в конце [переговоров] они стали другими, поэтому не получилось завершить трансфер.
- 24-летни Хлусевич перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах аренды, 27-летний Олейников остался в «Крыльях Советов», а 25-летний Петров – в «Балтике».
- В зимнее трансферное окно в «Локомотив» перешел только полузащитник Лукас Вера на правах свободного агента. Также клуб дозаявил полузащитников Вадима Арутюняна и Михаила Щетинина, форварда Дмитрия Радиковского, вернувшихся из аренды.