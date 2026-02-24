В «Локомотиве» объяснили срывы трансферов Хлусевича, Олейникова и Петрова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов объяснил, почему команда не подписала защитника Даниила Хлусевича, полузащитника Максима Петрова и вингера Ивана Олейникова.

– Почему не удалось осуществить трансфер Ивана Олейникова?

– Мы не договорились. Возможно, к этой кандидатуре вернемся позднее.

– А Максим Петров?

– То же самое, что и с Иваном Олейниковым. Не договорились по финансам.

– Как «Локомотив» определяет, что готов платить за игрока?

– Каждый случай индивидуален. Помимо суммы трансфера есть зарплата, подписной бонус, агентские выплаты. Если все вместе нас устраивает, мы готовы платить. Если не складывается – не договариваемся.

– В СМИ писали, что у вас была возможность подписать Даниила Хлусевича. Это так?

– Хорошая кандидатура, нас все устраивало. Но опять-таки – не договорились. Сначала обсуждали одни финансовые условия, в конце [переговоров] они стали другими, поэтому не получилось завершить трансфер.