В «Локомотиве» сказали, есть ли у Батракова желание уйти

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможности сохранить полузащитника Алексея Батракова в клубе на следующий сезон.

– Как бы вы оценили вероятность сохранения Батракова в клубе на следующий сезон, и что он не уедет в Европу?

– Это уже не от меня зависит. Если бы я вел переговоры со стороной какого‑то другого клуба, я бы мог сказать.

– Но вы же наверняка знаете о желании игрока, общаетесь с ним.

– Желания у него разные. В зависимости от настроения. Конечно, «Локомотив» ему всe дал, он воспитанник… Естественно, он может остаться в следующем сезоне.