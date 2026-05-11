В «Локомотиве» сказали, есть ли у Батракова желание уйти

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможности сохранить полузащитника Алексея Батракова в клубе на следующий сезон.
– Как бы вы оценили вероятность сохранения Батракова в клубе на следующий сезон, и что он не уедет в Европу?
– Это уже не от меня зависит. Если бы я вел переговоры со стороной какого‑то другого клуба, я бы мог сказать.
– Но вы же наверняка знаете о желании игрока, общаетесь с ним.
– Желания у него разные. В зависимости от настроения. Конечно, «Локомотив» ему всe дал, он воспитанник… Естественно, он может остаться в следующем сезоне.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»