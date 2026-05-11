Представители «ПСЖ» собрались в Москву для переговоров по Батракову

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, подтвердил, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш должен прилететь в Москву.

– Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?

– У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом.