Представители «ПСЖ» собрались в Москву для переговоров по Батракову

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, подтвердил, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш должен прилететь в Москву.
– Была новость, что Луиш Кампуш скоро прилетит в Москву на переговоры по Батракову. Это правда?
– У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов, сделал 12 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта хавбека с нынешним клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»