Ловчев оценил уход Хлусевича из «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о трансфере Даниила Хлусевича в «Ахмат».
Сегодня грозненский клуб объявил об аренде флангового защитника.
«В «Спартаке» Хлусевич не играл. Не говорю, правильно ли поступали тренеры в отношении футболиста, но он не выиграл конкуренцию.
Хотя, как только Даниил перешел в «Спартак», мне он нравился.
Такие клубы, как «Ахмат», не тратят огромные деньги. Черчесов хорошо работает в Грозном, так что для команды Хлусевич может стать ценным приобретением», – заявил Ловчев.
- Рыночная стоимость Хлусевича – 2,8 миллиона евро.
- В составе «Спартака» он провел 109 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»