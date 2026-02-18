Ловчев оценил уход Хлусевича из «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о трансфере Даниила Хлусевича в «Ахмат».

Сегодня грозненский клуб объявил об аренде флангового защитника.

«В «Спартаке» Хлусевич не играл. Не говорю, правильно ли поступали тренеры в отношении футболиста, но он не выиграл конкуренцию.

Хотя, как только Даниил перешел в «Спартак», мне он нравился.

Такие клубы, как «Ахмат», не тратят огромные деньги. Черчесов хорошо работает в Грозном, так что для команды Хлусевич может стать ценным приобретением», – заявил Ловчев.