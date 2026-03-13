Глушенков выбрал самых сложных соперников в РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал команды из чемпионата России, против которых сложнее всего играть.

«Для меня, наверное, неприятных защитников нет. А самые сложные игры – это в которых против нас садятся десять человек в штрафную, и всe.

Это «Крылья», «Акрон», «Пари НН» тот же самый, «Рубин», – сказал Глушенков.