Глушенков выбрал самых сложных соперников в РПЛ

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал команды из чемпионата России, против которых сложнее всего играть.
«Для меня, наверное, неприятных защитников нет. А самые сложные игры – это в которых против нас садятся десять человек в штрафную, и всe.
Это «Крылья», «Акрон», «Пари НН» тот же самый, «Рубин», – сказал Глушенков.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 23 матча за «Зенит», забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
- Он выступает за петербургский клуб с лета 2024 года. Был куплен у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
Источник: «Зенит ТВ»