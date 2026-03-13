Быстров оценил громкие слова Соболева после первого гола за 5 месяцев

Владимир Быстров прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Александра Соболева про «плохого Сашу».
- Соболев забил в двух матчах подряд.
- Безголевую серию он прервал в кубковой игре с «Балтикой», отличившись впервые за 5 месяцев.
- После этого форвард заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».
«Ради бога! Если это помогает ему как-то настроиться, пусть использует любые методы.
Пусть будет плохим, хорошим – всем абсолютно все равно.
Люди включают телевизор и видят того Сашку, который в принципе еще и не играл по-настоящему в «Зените», – сказал Быстров.
Источник: «Спорт-Экспресс»