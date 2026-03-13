Быстров назвал условие для возвращения Дзюбы в «Спартак»

Владимир Быстров порассуждал о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».

После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».

«Не знаю, пойдет ли на пользу возвращение Дзюбы. Как и с Заболотным... Футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в «Спартаке», если команда борется за чемпионство.

Если живут только мечтами, то пожалуйста – можно еще пару футболистов воскресить. Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут», – сказал Быстров.