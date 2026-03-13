Быстров назвал условие для возвращения Дзюбы в «Спартак»

Владимир Быстров порассуждал о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».
После матча с красно-белыми капитан «Акрона» сказал: «Я вернусь в «Спартак»! Готов возглавить команду. Хочется, чтобы великий «Спартак» вернулся».
«Не знаю, пойдет ли на пользу возвращение Дзюбы. Как и с Заболотным... Футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в «Спартаке», если команда борется за чемпионство.
Если живут только мечтами, то пожалуйста – можно еще пару футболистов воскресить. Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут», – сказал Быстров.
- Артем – воспитанник красно-белых.
- Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»