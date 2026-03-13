Юран прокомментировал успехи «Динамо»

Российский тренер Сергей Юран высказался об улучшении результатов «Динамо» после зимней паузы.

Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.

Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

– Как оцените игру «Динамо» после рестарта чемпионата?

– Какие-то выводы делать преждевременно – только два тура прошло и один матч Кубка. Да, стартовали хорошо. Нужно смотреть, как будет дальше.

Да, видна организация. В коллективе наладилась обстановка, это тоже немаловажный фактор. Физически команда готова, играет дисциплинированно в обороне, чего не хватало им всегда.

Но главное, чтобы это не было два-три матча. Если будет такая игра до конца сезона, то уже можно будет о чем-то говорить.

– Гусева многие хвалят, говорят, что он взял все самое лучшее от Карпина и Лички. Как вы можете оценить его перспективы?

– Тоже преждевременно что-то обсуждать. А если потом пойдет неудача? О чем мы будем говорить? Что он уже не перспективный тренер?

Так и футболистов возносят после пары игр. Чуть ли не мегазвездой называют. А потом мы спрашиваем: «А где он?» Во второй лиге где-то, оказывается.

Да, игра «Динамо» очень неплохая. Но, чтобы говорить о чем-то, необходимо что-то выиграть. Поэтому нужно спокойно дать тренеру работать.

Не надо вешать ярлыки: перспективный или супер. Доработает до конца чемпионата, и тогда можно уже будет итоги подвести.