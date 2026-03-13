Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран прокомментировал успехи «Динамо»

13 марта, 15:55
1

Российский тренер Сергей Юран высказался об улучшении результатов «Динамо» после зимней паузы.

  • Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.
  • Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

– Как оцените игру «Динамо» после рестарта чемпионата?

– Какие-то выводы делать преждевременно – только два тура прошло и один матч Кубка. Да, стартовали хорошо. Нужно смотреть, как будет дальше.

Да, видна организация. В коллективе наладилась обстановка, это тоже немаловажный фактор. Физически команда готова, играет дисциплинированно в обороне, чего не хватало им всегда.

Но главное, чтобы это не было два-три матча. Если будет такая игра до конца сезона, то уже можно будет о чем-то говорить.

– Гусева многие хвалят, говорят, что он взял все самое лучшее от Карпина и Лички. Как вы можете оценить его перспективы?

– Тоже преждевременно что-то обсуждать. А если потом пойдет неудача? О чем мы будем говорить? Что он уже не перспективный тренер?

Так и футболистов возносят после пары игр. Чуть ли не мегазвездой называют. А потом мы спрашиваем: «А где он?» Во второй лиге где-то, оказывается.

Да, игра «Динамо» очень неплохая. Но, чтобы говорить о чем-то, необходимо что-то выиграть. Поэтому нужно спокойно дать тренеру работать.

Не надо вешать ярлыки: перспективный или супер. Доработает до конца чемпионата, и тогда можно уже будет итоги подвести.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Юран Сергей Гусев Ролан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1773407051
..."Ещё один конкурент появился с паспортом РФ и нужной лицензией тренера для РПЛ" - подумал Серёга...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 