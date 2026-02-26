Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о безграмотности полузащитника «Зенита» Вендела.

«Есть футбольный интеллект, а есть жизненный. В моeм понимании, его вообще надо выбрасывать отсюда. Думаю, на Вендела нет спроса, поэтому его не могут продать.

Он уже достал Сергея Семака, дышать уже от него тяжело. Не могут управлять им, а он этим пользуется. Не может быть, чтоб в такой ситуации футбольные качества перевешивали.

Вендел своим поведением половину команды разваливает, если вообще не всю. Остальные смотрят на него и уверены, что так можно делать», – заявил Овчинников.