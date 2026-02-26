Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»

Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»

Сегодня, 20:16
6

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о безграмотности полузащитника «Зенита» Вендела.

«Есть футбольный интеллект, а есть жизненный. В моeм понимании, его вообще надо выбрасывать отсюда. Думаю, на Вендела нет спроса, поэтому его не могут продать.

Он уже достал Сергея Семака, дышать уже от него тяжело. Не могут управлять им, а он этим пользуется. Не может быть, чтоб в такой ситуации футбольные качества перевешивали.

Вендел своим поведением половину команды разваливает, если вообще не всю. Остальные смотрят на него и уверены, что так можно делать», – заявил Овчинников.

  • 28-летний Вендел проводит 6-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 166 матчей, 22 гола, 39 ассистов.
  • У игрока контракт с петербургским клубом до 30 июня 2029 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Овчинников Валерий Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1772126967
Лезут тут всякие . Без сопливых гололёд .
Ответить
Дубина
1772127142
Каму этот цыган пропитанный "болотом" нужен? Уже после блох не отмыть! Разве на родину карьеру заканчивать! А не повелся бы на деньги мог играть в нормальном чемпионате в хорошем клубе!! Карьеру загубил в аля-бзяните..
Ответить
sochi-2013
1772127861
Не сходится. Какая-то система штрафов должна быть? Да и юристы у Зенита наверняка грамотные. Пендаля к ногтю прижать- как два пальца об асфальт.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772128868
❝ В вечности, где время не существует, ничто не растёт, не рождается, не меняется. Смерть создала время, чтобы вырастить то, что потом убьёт. И мы рождаемся заново, но проживаем ту же жизнь, которую уже много раз проживали. Сколько раз мы вели уже эту беседу, господа? Кто знает... Мы не помним свои жизни, не можем изменить свои жизни, и в этом — весь ужас и все тайны самой жизни. Мы в ловушке. Мы в страшном сне, от которого не проснуться. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772129423
СЕМАКА НАДО ВЫГНАТЬ
Ответить
vvv123
1772131191
Чего к Венделу пристали, когда Семак есть!
Ответить
