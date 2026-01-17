Овчинников заявил о существовании инопланетян

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал скорое объявление о существовании инопланетян.

Ранее британский режиссeр Марк Кристофер Ли заявил, что президент США Дональд Трамп объявит о существовании инопланетян и первом контакте с ними во время чемпионата мира по футболу-2026.

Турнир пройдет в июне-июле.

Впервые в нем поучаствуют 48 команд.

«Даже удивительно, что Трамп до сих пор не предъявил нам пару инопланетян. Мимо человека пули летят! И вот инопланетяне выбрали одну единственную нацию, которая дана Богом, чтобы вступить с ними в контакт. Самое удобное объявить об инопланетянах во время чемпионата мира, столько миллиардов будут смотреть, поэтому хороший пиар. Они это ещe монетизируют.

Инопланетяне существуют. Хоть я с утра не опохмеляюсь. Когда они появятся, то тогда точно в это можно будет поверить. Вообще невозможно представить себе Вселенную, на это просто не хватит фантазии, неизвестно что делается там», – сказал Овчинников.