Овчинников заявил о существовании инопланетян

17 января, 19:21
19

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал скорое объявление о существовании инопланетян.

  • Ранее британский режиссeр Марк Кристофер Ли заявил, что президент США Дональд Трамп объявит о существовании инопланетян и первом контакте с ними во время чемпионата мира по футболу-2026.
  • Турнир пройдет в июне-июле.
  • Впервые в нем поучаствуют 48 команд.

«Даже удивительно, что Трамп до сих пор не предъявил нам пару инопланетян. Мимо человека пули летят! И вот инопланетяне выбрали одну единственную нацию, которая дана Богом, чтобы вступить с ними в контакт. Самое удобное объявить об инопланетянах во время чемпионата мира, столько миллиардов будут смотреть, поэтому хороший пиар. Они это ещe монетизируют.

Инопланетяне существуют. Хоть я с утра не опохмеляюсь. Когда они появятся, то тогда точно в это можно будет поверить. Вообще невозможно представить себе Вселенную, на это просто не хватит фантазии, неизвестно что делается там», – сказал Овчинников.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Овчинников Валерий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1768667159
Инопланетяне существуют. Хоть я с утра не опохмеляюсь. Все ясно и понятно!!!
Ответить
Император 1
1768667472
Очень футбольная новость
Ответить
...уефан
1768667741
..."Инопланетяне среди нас!"...
Ответить
IVANRUS777
1768668097
"Трамп, инопланетяне, нация, которая дана Богом, пули летят" вот до чего человека доводит зомбоящик, а он ещё даже опохмелиться не успел.
Ответить
Spartak_forv@
1768670152
Встречу ли я динозавра сегодня?Вероятность 2 к 1
Ответить
subbotaspartak
1768671631
Опохмелись.И зелёные человечки разбегутся... Трамп правда останется, если не позеленеет от натуги.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768671909
овце пора закодироваться... что-то он совсем стал плохой...
Ответить
АК 68
1768675552
Похоже "бормана" "белочка" посетила.
Ответить
k611
1768679134
Пыхнул травы. Вот и попёрло на размышления...
Ответить
boris63
1768706854
Новогодние праздники пошли на пользу.
Ответить
