  Овчинников ответил, что его настораживает в новом тренере «Спартака»

Овчинников ответил, что его настораживает в новом тренере «Спартака»

9 января, 19:30
9

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о том, что Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак».

  • Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Дай бог, чтобы «Спартаку» свезло, как говорилось в известной книге «Собачье сердце». Может, мужики в цвет попали… Кто их знает!

Но меня все равно настораживает характер Карседо. Я так понимаю, что психологически он нервный, прыгающий по бровке. Наверное, как и все испанцы, этот тренер очень темпераментный.

Но для «Спартака» достаточно сложно найти главного тренера. Не столько для клуба, сколько для руководства. Вся проблема в них, весь корень зла.

Я так скажу: после трех-четырех туров все станет ясно. Будет понятно, что из себя представляет этот специалист. Поймем, какой переворот он устроит в «Спартаке». Но пока я мало в это верю», – заявил Овчинников.

Источник: Betonmobile.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Овчинников Валерий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
Император Бомжей
1767977531
Ля, причем тут Овчинников и Спартак, ладно у бывших спрашивают, хотя тоже не понятно зачем, но у Овчинникова, это вообще зашквар какой то)) Уже все высказались, кого только не спросили..
Ответить
рылы
1767978442
спартаг, как известно, берёт тренеров со скиллом в прыжках. тренеришка прыгал, якин (которого на кол нужно посадить) прыгал, тедеска прыгал, ваноли прыгал. все прыгали, кроме руя витории (но из-за отсутствия прыжков получил 7:1). псих станкович не только прыгал - но и ещё разбил стекло в ростове (оплати, гад, вандал!). ну и чего ждать от нового этого карседы? ясно, что будет прыгать. это же спартаг.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1767978723
Я с нетерпением жду, когда он психанет на бровке. Пришёл тренером Карседо, уйдёт психом физруком Хуаном. Гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1767979165
Ждём,что Бузова скажет...
Ответить
NewLife
1767981155
Мы к Вам профессор, и вот по какому вопросу: разрешите руководителю подотдела очистки Овчинникову за заслуги перед помойкой и хейтерами из Бомбардира присвоить почетную фамилию Шариков.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1768045964
Борман прав, с Борманом не поспоришь. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ответить
