Овчинников ответил, что его настораживает в новом тренере «Спартака»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о том, что Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак».

Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.

Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Дай бог, чтобы «Спартаку» свезло, как говорилось в известной книге «Собачье сердце». Может, мужики в цвет попали… Кто их знает!

Но меня все равно настораживает характер Карседо. Я так понимаю, что психологически он нервный, прыгающий по бровке. Наверное, как и все испанцы, этот тренер очень темпераментный.

Но для «Спартака» достаточно сложно найти главного тренера. Не столько для клуба, сколько для руководства. Вся проблема в них, весь корень зла.

Я так скажу: после трех-четырех туров все станет ясно. Будет понятно, что из себя представляет этот специалист. Поймем, какой переворот он устроит в «Спартаке». Но пока я мало в это верю», – заявил Овчинников.