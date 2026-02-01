Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» дома победил «Райо Вальекано» – 2:1.

Первый гол у мадридцев забил Винисиус на 15-й минуте. У «Райо Вальекано» отличился Хорхе де Фрутос на 49-й. Победный мяч у «сливочных» на счету Килиана Мбаппе. Он реализовал пенальти на 90+10-й минуте.

Гости завершали матч вдевятером. За грубый фол прямую красную карточку у них получил Пате Сисс на 81-й минуте. На 90+14-й с поля за второе предупреждение удалили Пепа Чаваррия.

«Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 54 очками после 22 матчей. Он отстает от «Барселоны» на 1 очко. «Сливочные» продлили серию побед в Ла Лиге до 6 игр подряд.

«Райо Вальекано» идет 17-м с 22 очками. Команда потерпела 4-е поражение подряд во всех турнирах.