Примера. «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» на 90+10-й минуте

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Реал» дома победил «Райо Вальекано» – 2:1.
Первый гол у мадридцев забил Винисиус на 15-й минуте. У «Райо Вальекано» отличился Хорхе де Фрутос на 49-й. Победный мяч у «сливочных» на счету Килиана Мбаппе. Он реализовал пенальти на 90+10-й минуте.
Гости завершали матч вдевятером. За грубый фол прямую красную карточку у них получил Пате Сисс на 81-й минуте. На 90+14-й с поля за второе предупреждение удалили Пепа Чаваррия.
«Реал» занимает 2-е место в Ла Лиге с 54 очками после 22 матчей. Он отстает от «Барселоны» на 1 очко. «Сливочные» продлили серию побед в Ла Лиге до 6 игр подряд.
«Райо Вальекано» идет 17-м с 22 очками. Команда потерпела 4-е поражение подряд во всех турнирах.
Испания. Примера. 22 тур
Реал - Райо Вальекано - 2:1 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Винисиус, 15; 1:1 - Х. де Фрутос, 49; 2:1 - К. Мбаппе, 90+10 (с пенальти).
Удаления: нет - П. Сисс, 80; П. Чаваррия, 90+13 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»