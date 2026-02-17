Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»

«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»

17 февраля, 09:14
28

Журналист El Chiringuito Жота Жорди отреагировал на судейский скандал в матче 24-го тура Ла Лиги «Жирона» – «Барселона» (2:1).

«Эта лига отвратительна. Мы должны покинуть эту лигу прямо сейчас. Она прогнила, все спланировано и подстроено так, чтобы мы не выиграли», – написал Жорди, поддерживающий «блауграну».

Судьи не зафиксировали момент, когда полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде в ходе атаки хозяев, приведшей к победному голу на 87-й минуте.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.

  • «Барселона» опустилась на 2-е место в чемпионате Испании с 58 очками после 24 туров. Отставание от «Реала» составляет 2 очка.
  • «Блауграна» проиграла во 2-й встрече подряд.

Еще по теме:
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной» 2
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
Источник: страница Жоты Жорди в соцсети X
Испания. Примера Барселона Жирона
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771313265
...просматривают европейские арбитры матчи РПЛ втихушку. Ой, просматривают, опыта набираются...
Ответить
DeStar
1771313594
момент действительно спорный с шипами в ногу ,хотя он до этого сыграл в мяч, так что да. именно спорно, а не точно "было нарушение", так как после игры в мяч обычно "плевать" кто там что нарушил после этого и так было всегда. барса могла в первом делать 0-3 уже, но не повезло. Во втором по игре слили вчистую жироне, а теперь ищут виноватых
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1771313742
Понятное дело что вар надо отменять Как-то мне сказали, что время — это плоский круг. Всё, что мы сделали или сделаем, будет повторяться снова и снова по кругу. Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
neveldomha
1771318314
Барса проиграла по делу. Команда в кризисе как физическом, так и психологическом. Ужасающая игра в обороне. Чем занимался клуб в зимнее трансферное окно не понятно. Центральный защитник и правый крайний нужны как воздух. Если будете пинать на судей, то останитесь даже без серебра.
Ответить
odessakmv
1771319147
Да уж, а было время, когда он со своими коллегами журнашлистами включал Роналду (который Кристина) и Месси в сборную тура, в котором ни тот ни другой не играли и считали это нормальным.
Ответить
СПОРТ 21 века
1771332417
Как только на Матч ТВ начали короновать Барселону, сразу пошло что-то не так. Похоже, букмекерские организации моментально схватили этот посыл. Такое чувство, что всем соперникам Барселоны предложили какие-то особенные премиальные, чтобы они стали играть против каталонцев с двойной энергией. Жирона словно ошпаренная выдала матч жизни. Она в этом практически сезоне никогда так не играла. Наверное, не просто так Матч ТВ в Италии считают очень влиятельным спортивным телеканалом. Не просто же так ведущие интересуются прогнозами матчей. Это их хлеб...
Ответить
dheheg-fghvcfgghhgfghh@ma
1771406364
А что собственно это бы изменило? Ну получили бы очко, все равно уступали бы Реалу первую строчку.
Ответить
dheheg-fghvcfgghhgfghh@ma
1771406824
Судья гад , вместе с варом и штангу подвинул , когда бил Ямаль. Все же это видели! Прогнила ла лига!
Ответить
dheheg-fghvcfgghhgfghh@ma
1771407176
Правильно. Пусть 3,14здует в секунду, там ей и место, там все честно и справедливо. А еще лучше в чемпионат Фарерских островов , там вообще никакой гнили, все зацветает. А если серьезно, то вот такие журналюги-фанаты, своим бредом, только позорят клуб , за который болеют
Ответить
Garrincha58
1771479479
И у нас есть такие свои каталонцы, как только проигрывают сразу грозятся сняться с чемпионата
Ответить
Главные новости
Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе
15:01
2
«Рубин» готов бесплатно отдать воспитанника «Спартака»
14:27
7
Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком
14:19
1
Фото«Батя в здании»: «Спартак» объявил о возвращении игрока
14:13
7
Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»
14:13
9
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Все новости
Все новости
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»
17 февраля
2
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
17 февраля
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
17 февраля
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
17 февраля
«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»
17 февраля
28
Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»
17 февраля
3
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
17 февраля
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
17 февраля
10
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
16 февраля
Винисиус раскрыл свою слабость
16 февраля
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
16 февраля
2
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
15 февраля
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
15 февраля
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
15 февраля
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
15 февраля
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
15 февраля
9
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
15 февраля
2
Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»
15 февраля
Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»
15 февраля
Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»
15 февраля
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
15 февраля
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства
14 февраля
Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»
14 февраля
2
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
13 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
13 февраля
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 