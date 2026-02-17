«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»

Журналист El Chiringuito Жота Жорди отреагировал на судейский скандал в матче 24-го тура Ла Лиги «Жирона» – «Барселона» (2:1).

«Эта лига отвратительна. Мы должны покинуть эту лигу прямо сейчас. Она прогнила, все спланировано и подстроено так, чтобы мы не выиграли», – написал Жорди, поддерживающий «блауграну».

Судьи не зафиксировали момент, когда полузащитник «Жироны» Клаудио Эчеверри попал шипами в ногу защитника «Барселоны» Жюля Кунде в ходе атаки хозяев, приведшей к победному голу на 87-й минуте.

Момент был просмотрен судьями на ВАР. Предполагалось, что могла быть накладка после того, как Эчеверри сыграл в мяч. Главного арбитра Сесара Сото Градо не позвали к монитору, а гол был засчитан.