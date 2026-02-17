Введите ваш ник на сайте
Генич раскритиковал состав «Спартака», выделив лишь двух футболистов

Сегодня, 08:45
10

Комментатор Константин Генич высказался о составе «Спартака». Он выделил из московской команды лишь двух футболистов – Эсекьеля Барко и Маркиньоса.

«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. У тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне. А Джику и Ву – это прямо два суперигрока обороны? А Максименко – прямо супернадeжный вратарь? А Наиль Умяров – это прямо суперигрок под чемпионство? На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 миллиона евро из «Ференцвароша».

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам игроки все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который максимум из этих футболистов вытаскивал бы, как сейчас в «Краснодаре» это удаeтся сделать Мусаеву», – сказал Генич.

  • «Спартак» после 18 туров занимает 6-е место в РПЛ, имея на счету 29 очков.
  • 1 марта команда Хуана Карседо сыграет с «Сочи».

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос Барко Эсекьель Генич Константин
ScarlettOgusania
1771307795
аналитику генича о составе Спартака следует воспринимать как элемент "шоу" от представителя срач-тв, если не по заданию этой самой "медиа"-группы, по сути такое же дно вроде никому ненужного "бывшего" тренера сборной Корнеева... выдыхаем и посылаем всю эту камарилью на***...)
Ответить
Иван Петров 1986
1771308770
Этот придурок опять сует нос куда не надо.
Ответить
Виктор Урал09
1771310612
Ну Генеталич вообще уже не может, чтобы не накинуть дерь... на вентилятор в сторону Спартака-шкура продажная! К слову, если в Спартаке есть сейчас 2 хороших игрока, то на срачтв я не могу найти целых двух хороших комментаторов, даже одного нету!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771311800
Для глубоко середняка, коим хряки остаются уже второй десяток лет, состав нормальный. В Пердиве вообще будут много лет в лидерах. Гыгыгы
Ответить
...уефан
1771313500
...и расписался в ведомости на получение премиальных...
Ответить
NewLife
1771314532
На этом зиждеж шоу ни хозяев же с помойки обсуждать)
Ответить
Интерес
1771315771
Болеет душонкой...
Ответить
Бумбраш
1771316615
Матч ТВ,у тебя генич в комментаторах числится,это что супер комментатор? Чердак визжит как девка,он что девка?-он похмельное лицо пельмяшей..что за бардак?можно пару ведущих выделить,и то когда просто молчат,это не спортивный канал-это газовая жополизня
Ответить
шахта Заполярная
1771326186
А слабо геничу зенит покритиковать, сразу на помойку выкинут, хотя там грязи на все РПЛ. Какой все таки гнилой человечишка. Хотя чему удивляться, он же на матчТВ шестерит. Там нормальных нет, там одни гнидычи. Адекватные работают на других каналах.
Ответить
