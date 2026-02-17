Генич раскритиковал состав «Спартака», выделив лишь двух футболистов

Комментатор Константин Генич высказался о составе «Спартака». Он выделил из московской команды лишь двух футболистов – Эсекьеля Барко и Маркиньоса.

«Блин, у тебя Дмитриев играет, вообще не фланговый защитник, слева. У тебя атакующий фланговый футболист играет в обороне. А Джику и Ву – это прямо два суперигрока обороны? А Максименко – прямо супернадeжный вратарь? А Наиль Умяров – это прямо суперигрок под чемпионство? На мой взгляд, у «Спартака» есть Барко и плюс-минус Маркиньос, которого взяли за 4,5 миллиона евро из «Ференцвароша».

Как раз проблема в том, что, если взять состав, наверное, по качествам игроки все хорошие. Может быть, пока не угадывали с тренером, который максимум из этих футболистов вытаскивал бы, как сейчас в «Краснодаре» это удаeтся сделать Мусаеву», – сказал Генич.