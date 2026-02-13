Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо

Кандидат на пост президента «Барселоны» Уильям Мэддок заявил, что готовит трансферню бомбу.

«Мы ведем переговоры в Англии, чтобы после чемпионата мира подписать игрока, который уже был в «Барселоне». Но этот футболист не играет в Англии. Это будет настоящая бомба.

В 2003 году Лапорта обещал Дэвида Бекхэма, но не смог его подписать. Соответствует ли эта бомба уровню Бекхэма и Роналдиньо? Полностью», – заявил Мэддок.