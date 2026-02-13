Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо

Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо

Вчера, 16:07
1

Кандидат на пост президента «Барселоны» Уильям Мэддок заявил, что готовит трансферню бомбу.

«Мы ведем переговоры в Англии, чтобы после чемпионата мира подписать игрока, который уже был в «Барселоне». Но этот футболист не играет в Англии. Это будет настоящая бомба.

В 2003 году Лапорта обещал Дэвида Бекхэма, но не смог его подписать. Соответствует ли эта бомба уровню Бекхэма и Роналдиньо? Полностью», – заявил Мэддок.

  • Выборы нового президента каталонского клуба состоятся 15 марта, а с 1 июля победитель займeт свою должность официально.
  • Нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта также намерен участвовать в них.

Еще по теме:
Симеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа» 15
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Роналдиньо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1770992859
Заинтриговал...
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
Вчера, 18:20
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
Вчера, 16:07
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
Вчера, 10:06
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»
12 февраля
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
11 февраля
Беллингем может пропустить вдвое больше, чем ожидалось
10 февраля
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Левандовскому предложили контракт в МЛС
10 февраля
2
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
10 февраля
13
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
9 февраля
4
Мбаппе оскорбил судью
9 февраля
Лапорта покинул пост президента «Барселоны»
9 февраля
1
Каррерас одним словом описал Мбаппе, забившего 38 голов в 31 матче сезона
9 февраля
Новая информация о состоянии Захаряна
9 февраля
9
Арбелоа назвал лучшего игрока в мире
9 февраля
1
Примера. «Реал» победил «Валенсию» (2:0), отставание от «Барсы» – 1 очко
9 февраля
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
8 февраля
1
ФотоМама Мбаппе зарабатывает в «Реале» больше Лунина, Гюлера и других футболистов
8 февраля
14
Флик может покинуть «Барселону» летом
8 февраля
1
«Реал» и «Ливерпуль» обсуждают обмен футболистами
8 февраля
4
Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге лучших дриблеров топ-5 лиг Европы
8 февраля
2
Примера. «Барселона» разгромила «Мальорку» (3:0) и укрепилась на 1-м месте, у Ольмо 2 ассиста
7 февраля
1
Во «Фламенго» придумали, как вернуть Винисиуса
7 февраля
2
Девушка Винисиуса раскрыла особенности жизни с игроком: «Я согласовываю мазь для влагалища с врачом Вини»
7 февраля
24
В Суперлиге остался только один участник
7 февраля
1
Перес хочет забрать в «Реал» ключевого игрока «Барселоны»
7 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 