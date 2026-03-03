Выбывший до конца года Родриго сделал заявление о тяжелой травме

Нападающий «Реала» Родриго опубликовал пост в соцсетях, посвященный разрыву крестов.

Бразилец травмировал колено в понедельник в проигранном матче с «Хетафе» (0:1) и выбыл, предварительно, на 10 месяцев.

«Даже не понимая, я доверяю Тебе…»

Один из самых тяжелых дней в моей жизни. Как же я всегда боялся именно этой травмы… Возможно, жизнь в последнее время была ко мне немного жестока…

Не знаю, заслуживаю ли я этого, но на что мне жаловаться? Сколько чудесных вещей я уже пережил, которых тоже не заслуживал.

В моей жизни и в моей карьере возникло большое препятствие, которое на какое-то время не позволяет мне заниматься тем, что я люблю больше всего.

Я выбыл до конца сезона моего клуба и пропущу выступление на чемпионате мира со сборной своей страны – все знают, как много для меня значит эта мечта.

Мне остается только быть сильным, как всегда. В этом для меня нет ничего нового. Спасибо всем за молитвы, сообщения и тепло! Вы очень важны для меня.

Несмотря на то, что сейчас очень тяжелый момент, обещаю: я не остановлюсь на этом. Я верю, что впереди еще много невероятных вещей, которыми смогу порадовать всех, кто в меня верит. Это всего лишь «до встречи»… Бог по-прежнему держит все под контролем», – написал Родриго.