Экс-директор «Реала» подтвердил, что рассматривал Кержакова

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович на ютуб-канале FONBET подтвердил, что в его списках был Александр Кержаков.

Предраг Миятович – Кержакову: Признаюсь спустя столько лет. Когда ты перешел в «Севилью», ты был у меня где-то в планах, как один из вариантов для «Реала».

Кержаков: Это тебе не Онопко рассказывает про «Барселону». Вот тебе говорит человек, который работал в «Реал Мадрид». Еще вопросы есть? Как там, global star? Не надо вот этого, спокойно, я здесь.

Миятович: Да, это правда. Прошло много лет, конечно, но это правда.