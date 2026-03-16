Анчелотти – Вальверде: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти хотел бы иметь в своей команде полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

– Вас удивила игра Вальверде [с «Манчестер Сити]?

– Не удивила, все-таки не зря у меня еще есть тренерская лицензия…

Но его хет-трик меня действительно удивил, это было невероятно. Я отправил ему сообщение.

– И что вы ему написали?

– Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта».