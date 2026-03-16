Анчелотти – Вальверде: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти хотел бы иметь в своей команде полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
– Вас удивила игра Вальверде [с «Манчестер Сити]?
– Не удивила, все-таки не зря у меня еще есть тренерская лицензия…
Но его хет-трик меня действительно удивил, это было невероятно. Я отправил ему сообщение.
– И что вы ему написали?
– Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта».
- 27-летний Вальверде в «Реале» с 2016 года.
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 40 матчах.
- На уровне сборных он представляет Уругвай – 8+2 в 71 игре.
Источник: Marca