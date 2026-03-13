  • Блогерша Самойлова – о «замесе с Мбэпе»: «Нахрена он зашел в мой крутящийся отсек?»

Блогерша Самойлова – о «замесе с Мбэпе»: «Нахрена он зашел в мой крутящийся отсек?»

13 марта, 12:31
11

Модель и блогерша Оксана Самойлова высказалась о ситуации с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.

Форвард зацепил женщину плечом, выходя из отеля в Париже, что попало на видео.

«Теперь обещанная история, как я попала в замес с Мбэпе. Я просто не знаю, как я там оказалась и как я умудряюсь создавать себе новости и проблемы на ровном месте.

Обычный день, я в обычной одежде между мероприятиями решила пойти поужинать в кафешке возле нашего отеля. Захожу в свой отсек – внимание, я шла первой – и вижу на улице огромное количество прессы. Но ее всегда там много, поэтому я сначала даже внимание не обратила.

Прокручивается дверь, я выхожу – они начинают так жестко фотографировать, кольцом смыкаются вокруг нас – ну, это уже потом я поняла, что это были «мы» – и начинаю кричать: «Килиан, Килиан» [смеется]. Клянусь, я даже не поняла, кто это – где-то сбоку пробежала синяя курточка. Я узнала, кто это, только на следующий день из новостей.

Я даже не почувствовала, что он меня толкнул. Потому что вообще он меня не толкнул, а просто чуть-чуть подзадел плечом. Но в моменте я даже не поняла, что это было.

На следующий день из новостей я узнаю, что это был Мбэпе. И что все жестко форсят эту историю. Я даже сейчас не понимаю, почему она так сильно расходится. Наверное, потому что это Мбэпе, он типа великий футболист, все такое. Ну и почему вообще столько движухи и шума вокруг этого. Просто абсолютно случайное стечение обстоятельств. Но это было смешно – оказаться в нужном месте в нужное время.

Единственный вопрос у меня: нахрена зашел в мой крутящийся отсек? Не мог подождать следующего? Я бы спокойно вышла и отошла в сторону. Он бы вышел и все было бы нормально. Нахрена он ко мне запихался? Вот у меня единственная предъява. Вот такая смешная история», – сказала Самойлова.

Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
...уефан
1773395683
...дневальный, признавайся, сколько вам занесли и сколько мы будем терпеть этот бред от этой кобылы, нахег ни кому не нужной здесь!? (не читал, не смотрел, впадлу)...
tawriches
1773396076
BRAZILES
1773398397
зачем нам это
bset
1773398973
Попала в замес с Бэпэ
Император Бомжей
1773399060
Мбапе сыграл на опережение)))
Spartak_forv@
1773400619
Ну нам вообще неинтересна эта дама и ее мнение о том,кто и как должен входить в ее отсек
Anton1969
1773400627
А что это тёлка забыла в Париже? Курица!!!
Cleaner
1773405939
Набор слов от куклы. Зачем ЭТО на ФУТБОЛЬНОМ сайте?????????????????????????
Айболид
1773414163
Крутящийся отсек ? )))) Кто командир БЧ , губастая ?
нейтральныйкакникто
1773598555
Мбаппе, это его звёздный час, он так долго шёл к этому-что бюы засветиться на фоне самой ОКСАНКИ САМОЙЛОВОЙ!!! Всё , жизнь удалась , можно завязывать с футболом, мечта сбылась - он и губастая Оксанка Самойлова в новостях вместе!!!
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
