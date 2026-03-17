Лапорта высказался о продлении контракта с Фликом

Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб обязательно продлит контракт с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом.

«Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.

Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе», – сказал Лапорта.