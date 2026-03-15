Примера. «Барса» разобралась с «Севильей» (5:2) и укрепилась в лидерах, у Рафиньи хет-трик

«Барселона» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу крупно обыграла «Севилью». Уже после первого тайма каталонцы вели со счетом 3:1.
Хет-трик оформил бразильский нападающий Рафинья. Два из трех голов форвард забил с пенальти. Также у хозяев забили Дани Ольмо и латераль Жоау Канселу.
У «Севильи» голом и результативным пасом отметился собственный воспитанник Осо.
«Барселона» лидирует, опережая «Реал» на четыре очка. «Севилья» занимает 14-ю строчку.
У «Барселоны» шесть матчей подряд без поражений. «Севилья» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию.
«Барселона» нанесла реванш за поражение в первом круге со счетом 1:4.
«Севилья» последний раз побеждала «Барселону» на ее поле в 2010 году в Кубке Испании.
Испания. Примера. 28 тур
Барселона - Севилья - 5:2 (3:0)
Голы: 1:0 - Рафинья, 9 (с пенальти); 2:0 - Рафинья, 21 (с пенальти); 3:0 - Д. Ольмо, 38; 3:1 - Осо, 45+3; 4:1 - Рафинья, 51; 5:1 - Ж. Канселу, 60; 5:2 - Д. Соу, 90+2.
