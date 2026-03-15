Примера. «Барса» разобралась с «Севильей» (5:2) и укрепилась в лидерах, у Рафиньи хет-трик

«Барселона» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу крупно обыграла «Севилью». Уже после первого тайма каталонцы вели со счетом 3:1.

Хет-трик оформил бразильский нападающий Рафинья. Два из трех голов форвард забил с пенальти. Также у хозяев забили Дани Ольмо и латераль Жоау Канселу.

У «Севильи» голом и результативным пасом отметился собственный воспитанник Осо.

«Барселона» лидирует, опережая «Реал» на четыре очка. «Севилья» занимает 14-ю строчку.

У «Барселоны» шесть матчей подряд без поражений. «Севилья» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию.

«Барселона» нанесла реванш за поражение в первом круге со счетом 1:4.

«Севилья» последний раз побеждала «Барселону» на ее поле в 2010 году в Кубке Испании.