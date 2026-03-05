Только двух кандидатов зарегистрировали для участия в выборах президента «Барселоны»

Прошла регистрация кандидатов на пост президента «Барселоны». Выборы состоятся 15 марта.

За руководящую должность поспорят Жоан Лапорта и Виктор Фонт. Остальных не допустила избирательная комиссия.

Чтобы кандидата официально зарегистрировали, он должен предоставить 2337 одобренных подписей в свою поддержку.

Лапорта предоставил 8170 подписей, Фонт – 5144, Марк Сирия – 2845.

Комиссия проверила их и одобрила 7226 подписей для Лапорты, 4440 – для Фонта, 2247 – для Сирии. Последнему не хватило 90 подтвержденных подписей для участия в выборах.