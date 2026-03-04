«Барселона» отчиталась о травмированных игроках

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала отчеты по футболистам, получившим травмы в ходе ответного полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» (3:0).
Из-за повреждений матч не смогли доиграть фланговые защитники Жюль Кунде и Алекс Бальде.
Француз травмировал среднюю часть бицепса бедра. Сроки его восстановления не уточняются.
У испанца выявлены проблемы с дистальной частью бицепса бедра. Он пропустит около четырех недель.
- «Барса» лидирует в Примере с 4-очковым отрывом от «Реала».
- В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Ньюкаслом».
- Их следующий соперник – «Атлетик» (7 марта).
Источник: твиттер «Барселоны»