«Барселона» отчиталась о травмированных игроках

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала отчеты по футболистам, получившим травмы в ходе ответного полуфинала Кубка Испании против «Атлетико» (3:0).

Из-за повреждений матч не смогли доиграть фланговые защитники Жюль Кунде и Алекс Бальде.

Француз травмировал среднюю часть бицепса бедра. Сроки его восстановления не уточняются.

У испанца выявлены проблемы с дистальной частью бицепса бедра. Он пропустит около четырех недель.