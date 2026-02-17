Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рассказова предложили дисквалифицировать на сезон

17 февраля, 10:07
11

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе оценил ситуацию, возникшую в товарищеском матче «Крыльев Советов» с «КАМАЗом» 9 февраля.

Встреча была досрочно завершена после первого тайма, когда защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой в лицо вингера «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова, что привело к потасовке с участием футболистов и персонала обеих команд.

«Мне кажется, его стоит дисквалифицировать на сезон. Потому что если человек знает, что ему ничего не будет, и может драться… Считаю это неправильным, если ты профессиональный спортсмен», – сказал Мелкадзе.

  • Рассказов был удален с поля за удар Ревазова.
  • «КАМАЗ» на момент остановки игры вел в счете 1:0.

Еще по теме:
Спартаковец Хлусевич выбрал новый клуб 13
Черчесов прокомментировал интерес «Ахмата» к футболисту «Спартака»
«Спартак» заинтересовался вингером из другого клуба РПЛ 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Крылья Советов Ахмат Мелкадзе Георгий Рассказов Николай
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1771317163
Почему то не слышно визгов с болот... Удивительно, ау,парни вы живы?
Ответить
...уефан
1771321573
...да-ну, на!...
Ответить
Цугундeр
1771321729
)) Башковитого Х-Гладиатора надо в регби согнать..
Ответить
Император 1
1771323848
Правильно, хотя можно и жёстче наказать
Ответить
Клубничный
1771324426
Не стоит удивляться такому поведению - его же в свинарнике вырастили! Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!
Ответить
sochi-2013
1771327256
Зиданом себя вообразил.
Ответить
Главные новости
Бубнов исключил РПЛ из топ-6 чемпионатов в Европе
15:01
2
«Рубин» готов бесплатно отдать воспитанника «Спартака»
14:27
7
Сычев описал состояние Алдонина, борющегося с раком
14:19
1
Фото«Батя в здании»: «Спартак» объявил о возвращении игрока
14:13
7
Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»
14:13
9
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Все новости
Все новости
Генич: «У Карседо сейчас пойдет, практически не сомневаюсь, что будет результат»
14:53
Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
13:58
3
Кисляк сказал, был ли шокирован переходом Дивеева в «Зенит»
13:48
Экс-игрок сборной Франции может оказаться в РПЛ
13:32
2
Черчесов оценил медийность Дзюбы
13:15
Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»
12:30
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
12:19
2
Названы условия перехода Абдулкадырова из ЦСКА в «Ахмат»
12:10
1
Шнякин: «Часто слушаю футбол в режиме радиорепортажа – Карпин и Дзюба были правы»
11:58
6
ФотоТульский «Арсенал» подписал игрока «Спартака»
11:45
5
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
11:33
1
«Рубин» готов арендовать легионера у аутсайдера РПЛ
11:23
Генич предпринял меры после ситуации с Глебовым: «Я в тильте, и так здоровье шалит»
10:54
6
Саусь ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
10:47
12
«Локомотив» может оставить игрока, которого хотели забрать 5 клубов РПЛ
10:42
ЦСКА расстанется с Абдулкадыровым
10:30
6
ФотоИгрок «Балтики» отправился в чемпионат Узбекистана
10:18
1
ФотоГенич пожелал Глебову здоровья и опубликовал фото с игроком
10:06
10
Саусь рассказал о приобретении квартиры в ипотеку
09:49
Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все»
09:47
18
«Крылья» приняли решение по Сутормину, которого хотели выгнать из клуба
09:38
3
Бывший тренер «Зенита» раскритиковал формирование состава команды
09:26
2
ФотоВторой игрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
09:02
Шнякин сравнил составы комментаторов на «Матч ТВ» и Okko
08:51
7
«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов
08:15
8
ФотоИгрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»
01:16
4
Генич посоветовал «Краснодару» форварда на замену Кордобе
00:29
4
ЦСКА предложил 30 миллионов за нападающего из Примеры
00:13
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 