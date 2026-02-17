Рассказова предложили дисквалифицировать на сезон

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе оценил ситуацию, возникшую в товарищеском матче «Крыльев Советов» с «КАМАЗом» 9 февраля.

Встреча была досрочно завершена после первого тайма, когда защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой в лицо вингера «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова, что привело к потасовке с участием футболистов и персонала обеих команд.

«Мне кажется, его стоит дисквалифицировать на сезон. Потому что если человек знает, что ему ничего не будет, и может драться… Считаю это неправильным, если ты профессиональный спортсмен», – сказал Мелкадзе.