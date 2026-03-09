Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба поделился эмоциями после поражения от «Спартака» в 20-м туре РПЛ.
- Красно-белые выиграли на своем поле со счетом 4:3.
- Они забили победный гол на 88-й минуте.
- «Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.
- Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.
– Так проиграть – это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное.
– Есть вопросы по судейству?
– Нет.
– Почему отдали пенальти Беншимолю?
– Потому что хочу, чтобы он попал на чемпионат мира.
Источник: «Матч ТВ»