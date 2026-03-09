Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного матча 20-го тура РПЛ против «Акрона».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.

– Как вам первый домашний матч?

– Прекрасная атмосфера, классно играть при такой поддержке. Сегодня мы взяли три очка. Было непросто, но мы довольны победой.

– С чем связаны такие перепады в игре команды?

– Переломным был эпизод с пенальти. На мой взгляд, там не было 11-метрового. Не каждый контакт – это фол. Но мы не должны так легко пропускать. К счастью, смогли отыграться и добиться победы.

– Как вам удается сдерживать эмоции?

– Это особенность нашей профессии. Нужно передавать спокойствие, сосредоточенность команде. И выплеснуть эмоции можно уже после победы.